Juve-Sportdirektor: “Emre Can bleibt bei uns”

Juventus-Sportdirektor Fabio Paratici hat einen Abgang von Emre Can in diesem Winter kategorisch ausgeschlossen.

Der deutsche Mittelfeldspieler wird seit geraumer Zeit als potentieller Wechselkandidat dargestellt, da er in Turin in der Vorrunde nicht wie gewünscht zum Einsatz kam. Unter anderem wurden Paris St. Germain und Borussia Dortmund als Optionen gehandelt. Zu solchen Transfers wird es laut Paratici aber nicht kommen, wie er “Sky Italia” erzählt hat: “Emre Can bleibt bei uns. Er ist derzeit einer der gefragtesten Spieler, aber ich denke, dass er ein wichtiger Akteur für unser Projekt sein kann.”

Juve habe den Transfermarkt in diesem Monat nach der 35 Mio. Euro-Verpflichtung von Dejan Kulusevski bereits “beendet”, führte Paratici aus. Es wird demnach weder zu weiteren Zugängen noch zu Abgängen kommen.

psc 7 Januar, 2020 11:37