Juve stürzt auf Abstiegsränge: Massimiliano Allegri gesteht Fehler ein

Juventus wartet auch nach vier Serie A-Spieltagen noch immer auf den ersten Sieg und befindet sich inzwischen sogar in der Abstiegszone. Trainer Massimiliano Allegri gesteht nach dem 1:1 gegen Milan Fehler ein.

Zunächst ist er mit dem Auftritt seiner Mannschaft, die sich inzwischen auf dem 18. Tabellenplatz findet, nicht zufrieden. “Ich bin über dieses Spiel ziemlich wütend, trotz der ersten Halbzeit, in der wir viele Gelegenheiten hatten”, so Allegri.

Mit Selbstkritik hält er dabei auch nicht zurück: “Ich hätte mehr Verteidiger einsetzen sollen, in der zweiten Halbzeit haben wir sogar eine Niederlage riskiert. So werden wir keine Meisterschaft gewinnen.” Mit nur zwei Punkten aus vier Spielen ist die alte Dame miserabel in die neue Saison gestartet. Die Spieler geben in den sozialen Medien bereits Durchhalteparolen ab.

psc 20 September, 2021 11:54