Zehn Millionen Euro an Leihgebühren für Alvaro Morata zahlte Juventus Turin an Atlético Madrid im Vorsommer. Für eine Kaufoption von 45 Millionen Euro könnten die Italiener den Angreifer bereits fix übernehmen.

Doch mittels einer speziellen Klausel wird Juve den Spanier vorerst für ein weiteres Jahr ausleihen – dafür werden weitere zehn Millionen Euro fällig. Für den Fall, dass die Turnier 2022 die Kaufoption aktivieren wollen, liege diese nur noch bei 35 Millionen Euro.

Juventus are set to pay €10m to extend Alvaro Morata’s loan until June 2022. The one-season extension clause agreed with Atlético Madrid last summer will be triggered in the next days, as Massimiliano Allegri wants Morata to be part of the team. ⚪️⚫️ #Atleti #Juve

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2021