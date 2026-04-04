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Vertrag läuft aus

Juve-Verlängerung von Dusan Vlahovic vor dem Abschluss

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 4 April, 2026 11:03
Juve-Verlängerung von Dusan Vlahovic vor dem Abschluss

Dusan Vlahovic steht angeblich kurz davor, seinen bei Juventus Turin auslaufenden Vertrag zu verlängern.

Juventus Turin und Dusan Vlahovic werden wohl schon bald weissen Rauch bezüglich der angestrebten Verlängerung der auslaufenden Zusammenarbeit aufsteigen lassen.

Laut «Corriere dello Sport» hat Vlahovic gegenüber seinen Turiner Teamkollegen verlauten lassen, dass er sich mit Juve in der Endphase der Vertragsverhandlungen befindet. Noch gibt es aber offenbar Unstimmigkeiten beim Gehalt.

Vlahovic soll sechs Millionen Euro netto jährlich fordern, das vorgelegte Angebot inkludiert ein Gehalt in Höhe von vier Millionen. Es scheint aber so, dass alle involvierten Parteien zuversichtlich sind, darüber eine Einigung finden zu können.

Den Grossteil dieser Saison hat Vlahovic aufgrund einer Adduktorenverletzung verpasst. Vor der Länderspielpause gab er sein elfminütiges Comeback in der Serie A.

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