Juve steht vor Einigung mit Jungstar Samuel Iling-Junior

Juventus arbeitet weiterhin mit Hochdruck an einer Vertragsverlängerung mit dem englischen Angreifer Samuel Iling-Junior. Ein Durchbruch steht bevor.

Der 19-Jährige hat in dieser Saison den Durchbruch geschafft und konnte kurz vor der WM-Pause sowohl in der Serie A wie auch in der Champions League für einige Glanzpunkte setzen. Vertraglich ist der frühere Chelsea-Junior nur noch bis Saisonende an die Turiner gebunden. Nun winkt ihm beim Serie A-Klub ein für sein Alter und seinen bisherigen Werdegang lukrativer Vertrag. Laut «tuttosport» sind die Gespräche bereits weit fortgeschritten. Alles deutet darauf hin, dass Iling-Junior den Italienern längerfristig erhalten bleibt.

psc 24 November, 2022 16:18