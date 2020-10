Juve-Profi Weston McKennie positiv auf Corona getestet

Juventus meldet einen weiteren Corona-Fall: Den amerikanischen Neuzugang Weston McKennie hat es erwischt.

Der 22-Jährige begibt sich nach dem positiven Covid-19-Befunden in Selbstisolation und steht Trainer Andrea Pirlo vorderhand nicht zur Verfügung. Neben Weston McKennie wurde in dieser Woche mit Cristiano Ronaldo ein weiterer prominenter Juve-Profi positiv auf das Coronavirus getestet.

Das Team begibt sich nun nach Angaben des Vereins wieder in Quarantäne, was bedeutet, dass Spieler mit negativem Coronatest zwar trainieren und spielen, aber keinerlei Kontakt zu Personen ausserhalb der Gruppe haben sollen. Am Samstag steht das Auswärtsspiel bei Crotone auf dem Programm.

Il gruppo squadra è in isolamento fiduciario ➡️ https://t.co/TwEwvFt33H pic.twitter.com/1ljEMQOG48 — JuventusFC (@juventusfc) October 14, 2020

psc 14 Oktober, 2020 16:58