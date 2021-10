Juventus hatte Chancen auf Haaland & Bellingham

Erling Haaland und Jude Bellingham sind zwei der ganz grossen Fussballtalente in Europa. Beide stehen derzeit bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Eigentlich hätte das Duo auch bei Juventus landen können.

Die Turiner waren in der Vergangenheit nämlich sowohl am norwegischen Torjäger wie auch am englischen Mittelfeldspieler dran. Juve-Sportdirektor Fabio Paratici bestätigt in der “Gazzetta dello Sport”, dass Haaland von seinem Stammklub Molde zum Serie A-Klub hätte kommen können. Allerdings erachtete er diesen Schritt nicht für richtig und ging zunächst zu Red Bull Salzburg. Entscheidend für den Jungstürmer war die Aussicht auf regelmässige Einsätze, wie Paratici ausführt: “Aber er hat sich für Salzburg entschieden und dann für Borussia Dortmund, wo er sofort die Aussicht auf einen Platz hatte.”

Bellingham stiess im Sommer 2020 zum BVB. Vor diesem Wechsel hat der Engländer sogar das Trainingsgelände von Juve besucht. Paratici sagt: “Es stimmt, dass Bellingham eine Woche in Continassa verbracht hat, bevor er sich für Deutschland entschieden hat.” Juve war mit seinen Bemühungen nicht erfolgreich. Es ist auch nicht zu erwarten, dass die Italiener künftig noch um die beiden Jungstars mitmischen. Die Potenz insbesondere von Premier League-Klubs oder auch PSG und Real Madrid ist höher.

