Juventus will nun doch mit Dusan Vlahovic verlängern

Juventus möchte den Vertrag mit Dusan Vlahovic verlängern, um keinen ablösefreien Abgang des Serben im kommenden Sommer zu riskieren. Das erste Angebot wird vorgelegt.

Die Turiner versuchen das Salär des Spitzenverdieners laut "Gazzetta dello Sport" allerdings zu reduzieren: Der neue Kontrakt enthält noch ein Basissalär in Höhe von 8 Mio. Euro. Zurzeit verdient der Torjäger 12 Mio. Euro pro Jahr. Ob Vlahovic auf diese Offerte eintritt, ist offen. Die Gespräche stehen erst am Anfang.

Im Sommer hätte der Angreifer den Klub beim richtigen Angebot verlassen dürfen. Allerdings entsprach keine Offerte seinen Vorstellungen bzw. stammte vom falschen Verein. Vlahovic will angeblich weiterhin für einen Topklub aus einer Topliga auflaufen. Premier League-Klubs sollen ihn auf der Liste haben. Der FC Bayern, dem in der Vergangenheit ein Interesse nachgesagt wurde, soll hingegen nicht mehr im Rennen sein.

Der Stürmer kommt in der laufenden Saison in 14 Einsätzen für die alte Dame auf sechs Treffer. Anfang 2022 zahlten die Turiner für seine Dienste mehr als 80 Mio. Euro Ablöse.

Peter Schneiter 6 November, 2025 14:55