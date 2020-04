Juventus & Gianluigi Buffon einigen sich

Goalielegende Gianluigi Buffon wird mindestens eine weitere Saison bei Juventus spielen.

Laut “tuttosport” hat sich der 42-Jährige mit Juve-Präsident Andrea Agnelli höchstpersönlich über eine weitere Zusammenarbeit bis Juni 2021 geeinigt. Buffon spielt seit letztem Sommer wieder für die Turiner, nachdem er zuvor während einer Saison für PSG aktiv war.

In dieser Saison musste er zwar die Mehrzahl der Spiele an die nominelle Nummer 1 Wojciech Szczesny abtreten, der Weltmeister von 2006 kam aber immerhin noch zu elf Einsätzen. Seine aktuelle Rolle soll er auch in der kommenden Spielzeit ausführen. An den Vertragsbedingungen soll sich nichts ändern.

Die Unterschrift könnte erfolgen, sobald die Distanzregeln aufgrund der aktuellen Coronakrise wieder etwas gelockert werden.

psc 17 April, 2020 11:40