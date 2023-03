Juventus gibt Diagnose bei Paul Pogba bekannt

Paul Pogba bleibt vom Verletzungspech weiterhin nicht verschont. Nun gibt Juventus das Ausmass der neuen Verletzung bekannt.

Wie Juventus am Montag bestätigt, hat sich Paul Pogba eine Verletzung im Adduktorenbereich zugezogen. Die Ausfallzeit des französischen Mittelfeldstars lassen die Turiner noch offen. Der 29-Jährige habe aber bereits «mit dem Rehaprozess zur Wiederaufnahme der Wettbewerbsfähigkeit» begonnen.

Den 4:2-Sieg von Juventus am Sonntag in der Serie A gegen Sampdoria Genua verpasste er somit. Obendrein wurde er zuletzt bei den Turinern für das Europa-League-Achtelfinal-Spiel gegen den SC Freiburg (1:0) intern gesperrt, nachdem er zu spät zu einem Termin erschienen war. Unglücklich für ihn, da er in dieser Saison verletzungsbedingt bislang nur zwei Pflichtspiele bestritten hat.

adk 13 März, 2023 12:21