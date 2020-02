Juventus stellt Maurizio Sarri ein Ultimatum

Der Druck auf Juve-Trainer Maurizio Sarri ist nach zuletzt unkonstanten und mitunter enttäuschenden Leistungen und Resultaten gross. Nun gab es eine Unterredung zwischen ihm und Klubboss Andrea Agnelli.

Am Dienstag soll das entsprechende Gespräch stattgefunden haben. Dort wurde Maurizio Sarri zwar das Vertrauen ausgesprochen, gleichzeitig übte Agnelli offenbar Druck aus: Die Ergebnisse im anstehenden Monat mit wichtigen Spielen in der Serie A, der Champions League (zunächst gegen Olympique Lyon) und in der Coppa Italia (im Halbfinale gegen Milan) werden demnach über das Schicksal des amtierenden Trainers entscheiden.

Potentielle Nachfolger werden in den italienischen Gazetten bereits gehandelt. Die Namen Pep Guardiola und Massimiliano Allegri geistern beispielsweise herum.

psc 12 Februar, 2020 16:33