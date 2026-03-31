Juventus legt den Mindestpreis für Abwehrspieler Bremer fest

Der brasilianische Innenverteidiger Bremer ist bei Juventus seit Jahren ein sicherer Wert und ein sehr wichtiger Spieler. Dennoch könnte er den Verein im Sommer verlassen.

Gemäss «tuttosport» fordern die Juve-Boss eine Summe von mindestens 60 Mio. Euro. Dieser Betrag war zuvor mittels Ausstiegsklausel sogar festgelegt. Bremer steht derzeit noch bis 2029 unter Vertrag und ist weiterhin ein sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Die Turiner erachten allerdings lediglich den türkischen Jungstar Kenan Yildiz als zurzeit unverkäuflich. Alle anderen Spieler haben ihren Preis – so eben auch Bremer, der in dieser Saison wegen einer Meniskusverletzung einige Partien verpasst hatte.

In diesen Tagen ist der Verteidiger mit der Seleçao unterwegs. Obwohl er für Brasilien bislang erst sieben Länderspiele bestritt, hat er Chancen auf eine WM-Teilnahme im Sommer.

Darüber hinaus ist möglich, dass er sich im Anschluss gleich einem neuen Verein anschliesst.