SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Verteidiger hat seinen Preis

Juventus legt den Mindestpreis für Abwehrspieler Bremer fest

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 31 März, 2026 17:06
Juventus legt den Mindestpreis für Abwehrspieler Bremer fest

Der brasilianische Innenverteidiger Bremer ist bei Juventus seit Jahren ein sicherer Wert und ein sehr wichtiger Spieler. Dennoch könnte er den Verein im Sommer verlassen.

Gemäss «tuttosport» fordern die Juve-Boss eine Summe von mindestens 60 Mio. Euro. Dieser Betrag war zuvor mittels Ausstiegsklausel sogar festgelegt. Bremer steht derzeit noch bis 2029 unter Vertrag und ist weiterhin ein sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Die Turiner erachten allerdings lediglich den türkischen Jungstar Kenan Yildiz als zurzeit unverkäuflich. Alle anderen Spieler haben ihren Preis – so eben auch Bremer, der in dieser Saison wegen einer Meniskusverletzung einige Partien verpasst hatte.

In diesen Tagen ist der Verteidiger mit der Seleçao unterwegs. Obwohl er für Brasilien bislang erst sieben Länderspiele bestritt, hat er Chancen auf eine WM-Teilnahme im Sommer.

Darüber hinaus ist möglich, dass er sich im Anschluss gleich einem neuen Verein anschliesst.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Vlahovic für Guerreiro?

Juve schlägt den Bayern spektakulären Spielertausch vor
Kann ablösefrei wechseln

Juve-Stürmer Dusan Vlahovic hat für den Sommer einen Traumklub
In die Heimat

Donnarumma plant schon den Abflug zu Juventus Turin
Bayern lauert

Abgang provoziert: Vlahovic fehlt beim Juve-Weihnachtsessen
Mehr entdecken
Verteidiger hat seinen Preis

Juventus legt den Mindestpreis für Abwehrspieler Bremer fest

31.03.2026 - 17:06
Ugarte im Visier

Juve beobachtet Nationalspieler bei Test-Länderspiel im Allianz Stadium

30.03.2026 - 14:45
Für mehr Spielzeit

Fünf Klubs wollen Real-Juwel Franco Mastantuono ausleihen

28.03.2026 - 10:41
Vertrag läuft aus

Juventus Turin und Dusan Vlahovic – der aktuelle Stand

28.03.2026 - 10:18
Statement zu Interessent

Polen-Insider mit explosiver Aussage zu Barça-Zukunft von Robert Lewandowski

28.03.2026 - 09:43
Zukunft weiterhin offen

Lewandowski trifft sich bei WM-Playoff-Spiel mit Klubbossen

27.03.2026 - 11:57
Spezialist für ablösefreie Transfers

Ein italienischer Spezialist für ablösefreie Transfers will sich Rüdiger krallen

26.03.2026 - 12:35
50 Millionen

Juve hat Andrea Cambiaso ein eindeutiges Preisschild verliehen

25.03.2026 - 17:56
Trainer vor Verlängerung

Luciano Spalletti äussert sich zu Zukunft bei Juventus Turin

21.03.2026 - 16:43
Stürmer von Juventus Turin

Fenerbahçe startet Anlauf bei Loïs Openda

21.03.2026 - 10:43