Juve kassiert wohl doch einen Punktabzug

Nachdem ein Punktabzug von 15 Zählern zwischenzeitlich wieder entfernt wurde, muss Juve wohl einen neuerlichen Rückschlag hinnehmen.

Am Montag findet beim Rekursgericht des italienischen Verbands FIGC eine neue Anhörung statt. Laut "Sky Italia" deutet alles darauf hin, dass Juventus letztlich 12 Punkte abgezogen werden. Damit könnten die Turiner in der laufenden Meisterschaft bis auf den 8. Platz abrutschen, was gleichbedeutend mit dem Verpassen des europäischen Wettbewerbs in der kommenden Saison wäre.

Weiterhin gilt allerdings, dass das letzte Wort nicht gesprochen sind. Auslöser des drohenenden Punktabzugs sind weiterhin finanzielle Irregularitäten, die Juve in den vergangenen Jahren angeblich begangen hat.

psc 22 Mai, 2023 10:00