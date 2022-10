Juve will mit Shooting Star Samuel Iling-Junior sofort verlängern

Der englische Flügelstürmer Samuel Iling-Junior hat nach seiner Einwechslung am Dienstag bei der 3:4-Niederlage von Juventus bei Benfica mit zwei Torvorbereitungen beinahe noch zum Umschwung geführt. Der 19-Jährige hat einen steilen Aufstieg hinter sich und soll nun länger an die Turiner gebunden werden.

Der Angreifer steht bei der alten Dame nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Laut «Sky Italia» möchten die Klubbosse den Kontrakt bis 2025 oder sogar 2026 ausdehnen. Iling-Junior feierte in den letzten Tagen kurz nacheinander seine Debüts in der Serie A und der Champions League. Geht seine Entwicklung so weiter, wäre ein ablösefreier Abgang für Juventus, das ohnehin in einer Krise steckt, ein herber Dämpfer. Deshalb ist die Verlängerung des Vertrags für die Klubverantwortlichen essentiell.

psc 26 Oktober, 2022 16:41