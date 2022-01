Juventus schielt auf ein 17-jähriges US-Goalietalent

Juventus wirft einen Blick auf den erst 17-jährigen US-Goalie Gabriel Slonina.

Der Youngster spielt noch in seiner Heimat und kommt bereits bei MLS-Team Chicago Fire zum Einsatz, wo er in der abgelaufenen Spielzeit elf Partien bestritt. Laut “Tuttosport” ist Juve nun einer von mehreren Topklubs aus Europa, die ein Auge auf den gross gewachsenen Keeper werfen, der sogar schon für die A-Nationalmannschaft der USA aufgeboten wurde. Vertraglich ist Slonina bis Jahresende an Chicago Fire gebunden, wobei der Kontrakt dank einer Option noch verlängert werden könnte.

psc 6 Januar, 2022 10:23