Kein Rücktritt: Giorgio Chiellini nimmt das Projekt “WM-Titel” in Angriff

Nach dem Erringen des Europameistertitels will Italiens Kapitän Giorgio Chiellini im kommenden Jahr auch an der WM in Katar für sein Land auflaufen.

Trotz seines mittlerweile fortgeschrittenen Alters (36 Jahre) denkt der Abwehrspieler laut “Gazzetta dello Sport” noch längst nicht an den Rücktritt aus der Squadra Azzurra. Im Gegenteil: Chiellini will nach dem Erfolg an der EM das Projekt “WM-Titel” in Angriff nehmen. Mit 112 Länderspielen ist er inzwischen Rekordspieler Italiens.

Auch seine Zukunft im Klub ist auf dem Papier noch nicht geregelt: Allerdings soll er bei seinem langjährigen Verein Juventus in Kürze einen neuen Einjahresvertrag unterzeichnen. Für die Bianconeri spielt er bereits seit 2005.

psc 13 Juli, 2021 14:29