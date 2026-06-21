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PSG bleibt die grösste Hürde

Kolo Muani will zurück zu Juventus

Autor: | Publiziert: 21 Juni, 2026 09:00
Kolo Muani will zurück zu Juventus

Laut «Tuttomercato» hofft der französische Nationalspieler auf eine Rückkehr nach Turin, nachdem er bereits in den vergangenen sechs Monaten für die Bianconeri aufgelaufen war.

Dem Bericht zufolge soll sich Juventus mit dem Angreifer grundsätzlich bereits über einen Vierjahresvertrag verständigt haben. Die finanziellen Rahmenbedingungen sollen dabei ähnlich ausfallen wie beim kürzlich verpflichteten Jonathan David. Auch von Spielerseite gibt es offenbar grünes Licht. Kolo Muani soll Juventus klar als bevorzugte Option betrachten, obwohl mehrere Vereine aus der Premier League Interesse zeigen.

Das Problem bleibt allerdings Paris Saint-Germain. Die Turiner arbeiten aktuell an einer Lösung, die einen Wechsel finanziell möglich macht. Geplant ist laut den Berichten ein Leihgeschäft mit anschliessender Kaufpflicht. Die Gesamtsumme soll dabei 30 Millionen Euro nicht übersteigen und in mehreren Raten gezahlt werden.

Um die Gespräche zu erleichtern, soll Juventus-Geschäftsführer Giovanni Carnevali bereits den direkten Kontakt zu PSG-Sportdirektor Luis Campos gesucht haben. Genau an diesem Punkt wird es kompliziert. PSG bevorzugt nach aktuellen Informationen einen festen Verkauf und zeigt bislang wenig Interesse an klassischen Leihmodellen. Deshalb sind die Verhandlungen zwar angelaufen, ein Durchbruch wurde bislang aber noch nicht erzielt.

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