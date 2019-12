Ungeheurer Kopfball: Die Fussballwelt verneigt sich vor CR7

Einmal mehr hat die Fussballwelt allen Grund sich vor Cristiano Ronaldo zu verneigen.

Dem Portugiesen gelang beim 2:1-Sieg gegen Sampdoria ein fantastisches Kopfball-Tor:

Die beeindruckende Daten zum Flug: 1,5 Sekunden in der Luft und 2,56 Meter zurückgelegte Distanz. Nicht nur die Juve-Fans, sondern auch CR7 selbst war begeistert. “Es war ein sehr schönes Tor. Ich wusste nicht, dass ich so lange in der Luft war”, sagte er nach dem Spiel, wobei er den Sieg der Mannschaft ins Zentrum rückte.

Wesentlich euphorischer war da sein Trainer Maurizio Sarri: “Was ich dachte, als ich Ronaldos Tor gesehen habe? Ich dachte, ‘Sch****, was für ein Tor!”

Ähnlich begeistert klang es tags darauf auch in den italienischen Zeitungen. “Das beste Tor seiner Italien-Karriere”, meinte etwa “tuttosport”. Die “Gazzetta dello Sport” schrieb von einem CR7, der “bis in den Himmel” aufstieg.

psc 19 Dezember, 2019 11:26