Leandro Paredes kehrt von Juve zu PSG zurück

Der argentinische Mittelfeldspieler Leandro Paredes kehrt nach einer Saison bei Juventus wieder zu Paris St. Germain zurück.

Die Turiner lassen die Kaufoption verstreichen, wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet. Diese wäre zwingend gewesen, falls die alte Dame in dieser Saison das Viertelfinale der Champions League erreicht hätten. Dies war aber nicht der Fall und so zahlt Juve lediglich eine Entschädigung in Höhe von 2,5 Mio. Euro und schickt Paredes wieder nach Paris zurück.

Dort läuft der Vertrag des 28-jährigen Weltmeisters noch für eine weitere Spielzeit. Ein neuerlicher Transfer im Sommer ist allerdings nicht ausgeschlossen.

psc 31 Mai, 2023 13:51