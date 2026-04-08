Die Spalletti-Verlängerung bei Juve steht vor der Bekanntgabe

Luciano Spalletti verlängert seinen Vertrag bei Juventus um zwei weitere Jahre bis 2028. Die Bekanntgabe könnte bis zur nächsten Partie der Turiner am Samstag erfolgen.

Dann trifft die alte Dame auswärts auf Atalanta. Noch zuvor könnte der Klub laut «Gazzetta dello Sport» die Vertragsverlängerung mit Spalletti verkünden. Die beiden Parteien haben sich demnach auf einen neuen Zweijahresvertrag geeinigt. Dieser sichert dem 67-Jährigen ein Jahressalär von 5 bis 6 Mio. Euro zu.

Den Trainerposten hatte er im Oktober des vergangenen Jahres nach der Trennung von Igor Tudor übernommen. Ursprünglich wurde nur ein Vertrag bis Saisonende vereinbart, der sich bei erfolgreicher Champions League-Qualifikation um zwölf Monate verlängert. Derzeit belegt Juve in der Serie A-Tabelle den 5. Platz. Die Klubbosse wollen sofort Gewissheit und Spalletti für die nächsten beiden Jahre an sich binden. Der Italiener hat dem offensichtlich zugestimmt.

Noch fehlt die finale Unterschrift. Diese ist laut dem Bericht der Gazzetta jedoch nur noch Formsache.