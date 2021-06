Locatelli ist sich mit Juventus bereits einig

Manuel Locatelli möchte in diesem Sommer von Sassuolo zu Juventus wechseln. Mit den Turinern soll sich der 23-jährige Nationalspieler sogar schon einig sein.

Der Italiener glänzt zurzeit an der Europameisterschaft mit Auftritten für die Squadra Azzurra. Laut Transferexperte Nicolo Schira wartet auf Locatelli bei der alten Dame ein Fünfjahresvertrag bis 2026 mit einem Jahresgehalt von 3 Mio. Euro (plus Boni). In den kommenden Tagen beginnen konkrete Gespräche zwischen den beiden Klubs, was die Ablöse angeht. In Sassuolo steht der Mittelfeldstratege, der ursprünglich beim AC Mailand ausgebildet wurde, noch bis 2023 unter Vertrag.

psc 22 Juni, 2021 10:10