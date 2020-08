Nach Matuidi: Auch Higuain & Khedira sollen Juve verlassen

Der Abschied von Blaise Matuidi (33) bei Juventus ist in dieser Woche erfolgt. Gonzalo Higuain (32) und Sami Khedira (33) sollen es dem Franzosen offenbar gleichtun, wenn es nach der Klubführung und dem neuen Trainer Andrea Pirlo geht.

Die Turiner möchten nach einer neuerlichen Enttäuschung in der Champions League mit dem Aus bereits im Achtelfinale den Kader umbauen. Laut “Goal” spielen Gonzalo Higuain und Sami Khedira in den Zukunftsplanungen keine wichtige Rolle mehr. Beide Routiniers passen nicht ins Konzept des neuen Trainers Andrea Pirlo und sollen den Verein – wenn es nach den Verantwortlichen geht – laut “Goal” bereits in diesem Sommer verlassen. Dies wäre jeweils ein Jahr vor Vertragsende.

Ganz so leicht wird dieses Vorhaben aber nicht: Khedira hat zuletzt via Instagram erklärt, dass er mit der alten Dame weiterhin grosse Ziele verfolge. Zudem verdient er viel Geld. Genauso wie Higuain. Vertragsauflösungen wie jüngst bei Matuidi sind indes nicht komplett ausgeschlossen – sofern der Klub die Profis ausbezahlt.

psc 13 August, 2020 16:25