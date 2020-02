Maurizio Sarri spielt bereits um seinen Job

Juventus führt zwar die Rangliste in der Serie A an, dennoch läuft die Saison nicht ganz nach Wunsch der Turiner. Trainer Maurizio Sarri muss bereits um seinen Job fürchten.

Die 0:1-Niederlage bei Olympique Lyon in der Champions League hat die Position des 61-Jährigen weiterhin geschwächt. Gerade im Mittelfeld scheint Sarri keine Lösung zu finden, damit die gewohnte Dominanz ausgespielt werden kann. Laut “Gazzetta dello Sport” wird es für den Juve-Coach eng, falls er am Wochenende mit seinem Team gegen Inter verliert. Ein Ausscheiden gegen Lyon in der Königsklasse käme einem Super-GAU gleich und hätte für Sarri möglicherweise auch sofortige Konsequenzen.

Für den Italiener stehen in jedem Fall sehr entscheidende Wochen bevor.

psc 28 Februar, 2020 11:41