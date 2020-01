Medizintest erfolgreich: Juve schnappt sich Dejan Kulusevski

Juventus finalisiert den Transfer des schwedischen Stürmers Dejan Kulusevski vom FC Parma.

Der 19-jährige Angreifer hat am Donnerstag den Medizintest bei den Turinern absolviert. Juve zahlt für Dejan Kulusevski 35 Mio. Euro plus Boni. Der Youngster wird vorerst an Parma ausgeliehen, bleibt also beim Klub, für den er in dieser Saison in 17 Spielen bereits vier Tore und sieben Assists markiert hat.

Juventus hat im Werben um Kulusevski unter anderem Inter, Manchester United, Arsenal und Liverpool ausgestochen, die sich allesamt auch für die Dienste des schwedischen Jung-Nationalspielers interessiert hatten.

psc 2 Januar, 2020 15:13