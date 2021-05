Milan in guter Position für Donnarumma-Verlängerung

Milan befindet sich in einer guten Ausgangslage, was die erhoffte Vertragsverlängerung mit Stammgoalie Gianluigi Donnarumma angeht.

Offenbar gibt es für den 22-Jährigen zwei Szenarien: Entweder verlängert er seinen Vertrag bei den Rossoneri um zwei Jahre oder er vollzieht einen ablösefreien Wechsel zu Juventus. Die Turiner sind dabei in Rücklage: Sie belegen zwei Spieltage vor Schluss in der Serie A nur den fünften Tabellenplatz. Dieser würde nicht für die Teilnahme an der Champions League-Qualifikation berechtigen. Milan ist auf Rang 3 – zwar nur drei Punkte vor Juve, aber doch auf gutem Weg in Richtung einer Top 4-Platzierung. Laut “Gazzetta dello Sport” liegen die Vorteile bezüglich Donnarumma denn tatsächlich bei den Mailändern, zumal der Keeper mit seinem Stammverein weiterhin eng verbunden ist.

Weitere Verhandlungen mit Berater Mino Raiola sind allerdings notwendig. Sie könnten zwischen Abschluss der Meisterschaft und Start der EM Mitte Juni abgeschlossen werden.

