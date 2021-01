Nächster Corona-Fall bei Juve: Matthijs de Ligt betroffen

Juventus meldet am Freitagabend einen weiteren positiven Corona-Befund im Team: Abwehrspieler Matthijs de Ligt ist betroffen.

Der 21-jährige Niederländer wurde positiv getestet und begab sich umgehend in Selbstisolation. Neben de Ligt wurden bei den Turinern zuletzt auch Alex Sandro and Juan Cuadrado positiv getestet. Sie verpassten bereits das Spitzenspiel gegen Milan am vergangenen Mittwoch. Juve siegte 3:1. Genauere Infos über die Gesundheitszustände der drei Spieler gibt es bislang nicht.

psc 8 Januar, 2021 19:17