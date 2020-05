Juve-Offerte für Milik abgelehnt – Wechsel nach England?

Der SSC Neapel möchte Arkadiusz Milik nicht an einen Konkurrenten abgeben und macht indes Teams von der Insel einen Transfer des Polen schmackhaft.

Arkadiusz Milik zählt zu den jenigen Spielern, die den SSC Neapel zum Saisonende verlassen könnte. 50 Mio. Euro möchten die Süditaliener für den Stürmer gerne haben. Juventus soll angeblich auch schon eine entsprechende Offerte hinterlegt haben.

Wie “La Repubblica” allerdings berichtet, soll Neapel das Angebot ausgeschlagen haben. Denn Klub-Präsident Aurelio De Laurentiis möchte nicht, dass Milik an einen direkten Konkurrenten verkauft wird.

Stattdessen will der italienische Filmproduzent und Geschäftsmann den Polen in der Premier League anbieten und etwaigen Interessenten einen Preisnachlass gewähren. Angeblich hätten Chelsea, Tottenham und Manchester United ein Auge auf den Knipser, der in dieser Saison 12 Tore in 22 Spielen für Neapel erzielt hat, geworfen.

adk 31 Mai, 2020 16:00