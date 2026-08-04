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Für Noah Atubolu gibt es auch einen französischen Interessenten

Autor: | Publiziert: 4 August, 2026 11:11
Für Noah Atubolu gibt es auch einen französischen Interessenten

Freiburgs bisheriger Stammgoalie Noah Atubolu sucht weiterhin einen neuen Klub. Auch ein französischer Klub meldet sich als Interessent zu Wort.

Laut «Sky» steht der 24-jährige Keeper unter anderem bei Olympique Marseille im Fokus. Die Südfranzosen haben sich demnach ebenso bei Atubolu gemeldet wie Juventus, das den Torhüter ebenfalls auf seine Shortlist gesetzt hat.

Eigentlich soll Atubolu mit einem Engagement in der Premier League spekulieren. Dort soll das Interesse jedoch ein wenig abgeklungen sein – konkrete Vereine werden jedenfalls keine mehr genannt.

Ein Wechsel steht aber weiterhin ganz klar auf dem Plan von Atubolu. Freiburg hat mit Mio Backhaus bereits eine neue Nummer 1 verpflichtet. Das letzte Pflichtspiel Atubolus im Breisgauer Dress war wohl das verlorene Europa League-Finale gegen Aston Villa im Mai.

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