Offiziell: Juventus werden 10 Punkte abgezogen

Juventus werden für die laufende Meisterschaft in der Serie A wegen Verstössen gegen Finanz- bzw. Transferregularien zehn Punkte abgezogen.

Diesen Entscheid hat das Berufungsgericht des italienischen Verbands am Montag getroffen. Juve hat im Zuge des Finanzskandals, der aufgedeckt wurde, bei Transfersummen getrickst und wesentlich höhere Werte ausgegeben als tatsächlich vorhanden waren. Am Montag fand in Rom eine Anhörung mit Chefankläger Giuseppe Chiné statt. Nun hat das Berufungsgericht des FIGC eine Entscheidung getroffen.

Der Abzug von zehn Punkten hat gravierende Auswirkungen: Juve fällt vom 2. auf den 7. Tabellenplatz und wird die Champions League-Qualifikation wohl verpassen. Ein weiterer Rekurs ist zwar möglich, hat gemäss italienischen Medienberichten allerdings geringe Chancen auf Erfolg.

psc 22 Mai, 2023 21:09