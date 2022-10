Paul Pogba spielt vor Bekanntgabe des WM-Kaders nicht mehr

Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps will seinen WM-Kader am 9. November bekanntgeben. Nun steht fest, dass der rekonvaleszente Paul Pogba bis dahin nicht mehr spielen wird.

Juve-Trainer Massimiliano Allegri bestätigte öffentlich, dass der Mittelfeldspieler noch einige Zeit benötigt, ehe er auf den Rasen zurückkehren kann. Bis zum WM-Start am 20. November könnte es für Pogba zwar erreichen, für seinen Verein wird er vor der WM-Pause allerdings keine Spiele mehr bestreiten.

Deschamps kennt den Weltmeister von 2018 natürlich sehr gut und muss nun entscheiden, ob er Pogba trotz fehlender Spielpraxis mit ans Turnier in Katar mitnehmen will. Wegen Knieproblemen musste sich dieser im September operieren lassen. Inzwischen trainiert er wieder, aber noch nicht in vollem Umfang.

