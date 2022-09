Paul Pogba war während ManUtd-Zeit in ständigem Kontakt mit Allegri

Paul Pogba offenbart, dass er während seinen sechs Jahren bei Manchester United ständig in Kontakt mit Juve-Coach Massimiliano Allegri war. Auch dank dem guten Austausch hat es mit der Rückkehr nach Turin im Sommer geklappt.

In der italienischen Ausgabe des «GQ»-Magazins sagt Pogba dazu: «Ich hatte immer eine sehr starke Beziehung zum Coach. Er kennt mich sehr gut und hat mich gepusht als wir hier das erste Mal zusammenarbeiteten. Sogar während meiner Zeit in Manchester blieben wir in Kontakt und haben viel miteinander gesprochen.»

2016 verliess der französische Mittelfeldspieler die alte Dame. Auch Allegri war zwischen 2019 und 2021 nicht bei Juventus angestellt. Inzwischen haben sich die beiden dort aber wiedergefunden. Derzeit fehlt Pogba verletzt und wird wohl mindestens bis Ende Oktober ausfallen. Seit seiner Rückkehr im Sommer konnte er noch kein Pflichtspiel für die Turiner bestreiten.

psc 29 September, 2022 14:08