Fix: Alvaro Morata läuft auch nächste Saison für Juve auf

Der 28-jährige Stürmer wird somit mindestens bis zum 30. Juni 2022 für Juve auflaufen. Sein Vertrag bei Atlético läuft noch bis 2023. Für die Verlängerung der Leihe zahlen die Turiner 10 Mio. Euro. Ausserdem verfügen sie weiterhin über eine Kaufoption für Morata, die nun 35 Mio. Euro beträgt.

In der vergangenen Saison erzielte der Angreifer in 44 Pflichtspielen für Juve 20 Tore. Er steuerte weitere 12 Assists bei.

✍️ OFFICIAL | @AlvaroMorata extends his stay at Juventus until 2022! ⚪️⚫️#MoreMorata #ForzaJuve

— JuventusFC (@juventusfcen) June 15, 2021