Perfekt: Juve verlängert mit Jungstar Samuel Iling Junior

Juventus ist bei der geplanten Vertragsverlängerung mit dem englischen Angreifer Samuel Iling Junior am Ziel. Der 19-Jährige hat den neuen Vertrag unterschrieben.

Iling Junior bindet sich bis 2025 an die Turiner. Der junge Stürmer hat in dieser Saison den Durchbruch bei der alten Dame geschafft und sowohl in der Serie A wie auch in der Champions League mit Kurzauftritten überzeugt. Verletzungsprobleme haben den Linksfuss zwischenzeitlich eingebremst, im neuen Jahr will er nun aber voll angreifen.

Samuel Iling-Junior extends his contract until 2025, and is promoted to the Juventus First Team ⚪⚫ Congrats, Sam! 👏 — JuventusFC (@juventusfcen) December 19, 2022

psc 19 Dezember, 2022 17:03