Pirlo: Juve muss auch ohne Ronaldo gewinnen können

Juve-Coach Andrea Pirlo gewährte Cristiano Ronaldo am Samstag gegen Benevento Calcio eine Pause. Ohne den portugiesischen Superstar kam Juventus beim Aufsteiger aber nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Ohne seinen Goalgetter hat Juventus Turin in dieser Saison Probleme, Siege einzufahren. Wenn Cristiano Ronaldo bei der Alten Dame mit von der Partie war, holten die Turiner im Schnitt 2,2 Punkte pro Spiel – ohne CR7 nur 1,5. Zwar traf gegen Benevento Calcio Offensivkollege Álvaro Morata, doch landete der italienische Rekordmeister am Ende nur ein 1:1.

“Ronaldo ist ein wichtiger Spieler, nicht nur für uns. Das war er bereits für Real Madrid und Juve in den vergangenen Jahren”, erklärte Cheftrainer Andrea Pirlo im Anschluss an das Unentschieden bei Benevento, wo der Angreifer pausieren durfte: “Solche Spiele müssen wir mit oder ohne Ronaldo gewinnen.” Wenn Juventus kommenden Dienstag in der Champions League gegen Kiew antritt, wird der 35-Jährige aber wieder dabei sein.

adk 29 November, 2020 16:02