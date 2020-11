Pirlo mit Sonderlob für Rabiot: “Selten so einen Spieler gesehen”

Juventus-Coach Andrea Pirlo singt ein Loblied für Adrien Rabiot. Der Franzose zählt bei Juventus Turin zum festen Bestandteil im Mittelfeld.

An den Auftritten von Adrien Rabiot kann sich Andrea Pirlo bei Juventus Turin erfreuen. So zeigte der 25-Jährige, der 2019 von Paris Saint-Germain kam, auch am Samstagabend gegen Cagliari Calcio (2:0) erneut seine Qualität und wurde im Anschluss von seinem Coach geadelt.

“Er ist ein kompletter Spieler. Ich habe selten einen Spieler gesehen, der physisch und technisch so stark ist”, sagte Pirlo nach dem vierten Saisonsieg in der Serie A. Er fügte weiter an: “Er weiss noch nicht einmal, wie viel Potenzial noch in ihm steckt. Wir arbeiten an seiner Mentalität, damit er versteht, dass er ein Champion ist.” Rabiots Vertrag bei Juventus läuft noch bis 2023.

adk 22 November, 2020 17:01