Pirlo: “Ronaldo gegen Spezia vermutlich nicht in Startelf”

Cristiano Ronaldo ist nach seiner Corona-Infektion mittlerweile wieder negativ getestet worden. Der Portugiese wird mit Juventus gemeinsam zum Auswärtsspiel in Spezia (Sonntag, 15 Uhr) reisen. Juve-Coach Andrea Pirlo macht aber deutlich, dass ein Einsatz von Beginn an wohl noch zu früh kommt.

Endlich ist Cristiano Ronaldo bei Juventus zurück! Nachdem der 35 Jahre alte Superstar die letzten Spiele und unter anderem den Kracher gegen den FC Barcelona (0:2) in der Champions League aufgrund einer Corona-Infektion verpasste, steht der Angreifer der Alten Dame – nach einer negativen Testung – nun wieder zur Verfügung. Cheftrainer Andrea Pirlo teilte vor dem Spiel in Spezia zwar mit, dass CR7 mitreisen werde, “doch er wird vermutlich nicht in der Startelf stehen”, so der Italiener.

adk 1 November, 2020 10:17