Pirlo schwärmt von Ronaldo: “Ein Beispiel für alle”

Cristiano Ronaldo avanciert für Juventus Turin am Samstagabend gegen Cagliari Calcio (2:0) zum Doppeltorschützen. Lob gibt es im Anschluss von Juve-Coach Andrea Pirlo.

Er ist mit 35 Jahren einfach nicht zu stoppen: Cristiano Ronaldo trifft und trifft – und bringt Juventus Turin in der Serie A damit auf Kurs.

“Ronaldo ist ein grossartiger Profi, das wissen wir alle”, betonte sein Trainer Andrea Pirlo nach der nächsten Ronaldo-Show bei “DAZN”. “Er ist ein Beispiel für alle um ihn herum, sowohl im Training als auch in den Spielen”, so der Italiener, der dem Portugiesen nur einen Tipp geben konnte: “Er soll so weitermachen!”

Mit seinen beiden Treffern gelangen dem Stürmerstar auch im fünften Einsatz in der Serie A in der Saison 2020/21 mindestens ein Tor – insgesamt sogar bereits das achte.

adk 22 November, 2020 10:18