PSG-Gerüchte um Ronaldo: Klartext aus Turin

Allzu lange her ist es noch nicht, dass einmal mehr Wechselgerüchte um Cristiano Ronaldo in Umlauf gebracht wurden – diesmal um Paris Saint-Germain. Jetzt gibt es eine Stellungnahme von Juventus Turin, das klare Kante bezieht.

Cristiano Ronaldo wird Juventus Turin in diesem Sommer unter keinen Umständen verlassen. “Cristiano Ronaldo zu PSG? Er wird bei uns bleiben. Ich bin sicher, dass er in der kommenden Saison für Juventus spielen wird. Er ist eine Säule von Juventus und wird es auch bleiben”, wird Juve-Boss Andrea Agnelli bei “Sky Italia” zitiert.

“France Football” hatte erst vor wenigen Tagen reportiert, dass sich Ronaldo durchaus hätte vorstellen können, Juve nach zwei Jahren wieder zu verlassen, um sich Paris Saint-Germain anzuschliessen. Gespräche seien für dieses Frühjahr anberaumt, aufgrund der Coronakrise aber gecancelt worden.

Diese Meldung könnte in den nächsten Wochen allerdings neue Nahrung erhalten. Juve schied am Freitagabend trotz eines Ronaldo-Doppelpacks und des 2:1-Sieges gegen Olympique Lyon frühzeitig aus der Champions League aus. In der Endabrechnung bleibt für Juve in dieser Saison also “nur” der Scudetto.

aoe 8 August, 2020 11:34