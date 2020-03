Trotz Quarantäne-Pflicht: Zwei Juve-Stars reisen nach Argentinien

Obwohl es bereits zwei positive Corona-Fälle im Team gibt, wurde den beiden Juve-Stars Gonzalo Higuain und Rodrigo Bentancur die Heimreise nach Argentinien gestattet.

Wie italienische Medien übereinstimmend berichten, reiste das argentinische Duo mit den jeweiligen Familien in die Heimat. Dabei sollen Gonzalo Higuain und Rodrigo Bentancur der Polizei und den Zollbehörden jeweils Tests auf das Coronavirus vorgelegt haben, die bei ihnen negativ ausfielen. Zu beachten ist allerdings, dass die Inkubationszeit bis zu zwei Wochen betragen kann. Eine Infizierung ist weiterhin möglich. Die Juve-Profis Daniele Rugani in der letzten und Blaise Matuidi in dieser Woche wurden positiv getestet.

Dennoch wurde Higuain und Bentancur die Ausreise aus Turin gewährt. Inzwischen befinden sie sich in Argentinien in Quarantäne. Einem Bericht der “tuttosport” zufolge wusste Juve Bescheid und stellte für den Flug angeblich sogar einen Privatjet zur Verfügung.

psc 19 März, 2020 17:01