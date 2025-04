Randal Kolo Muani bleibt nur unter einer Bedingung bei Juve

Der französische Stürmer Randal Kolo Muani wechselte zu Beginn dieses Jahres auf Leihbasis von Paris St. Germain zu Juventus. Nach einem sehr verheissungsvollen Start geriet seine Karriere in Turin aber arg ins Stocken - spätestens seit der Ankunft von Trainer Igor Tudor. Von diesem hängt nun auch in erster Linie seine Zukunft bei der alten Dame ab.

Gemäss "L'Équipe" bleibt Kolo Muani nur dann bei Juve, falls der Serie A-Klub einen weiteren Trainerwechsel vornimmt und Tudor den Klub zum Saisonende wieder verlassen muss. Möglich ist dies. Sportdirektor Cristiano Giuntoli sieht sich auf dem Trainermarkt um. Eine definitive Entscheidung wurde noch nicht getroffen.

Da Kolo Muani in Paris definitiv keine Zukunft mehr hat, suchen die Franzosen einen Abnehmer. Juve verfügt über keine Kaufoption. Der 26-Jährige könnte aber erneut ausgeliehen werden - diesmal mit obligatorischer Kaufoption. Dazu muss aber zunächst wie gesagt die Bedingung des neuerlichen Trainerwechsels erfüllt werden. Zuletzt kam der Mittelstürmer in drei Ligaspielen nur zweimal als Joker zum Zug. Auf solche Einsatzzeiten hat er längerfristig keine Lust. Sein Vertrag in Paris läuft sogar bis 2028. Beim dortigen Trainer Luis Enrique ist er aber auch definitiv durchgefallen.

psc 22 April, 2025 14:48