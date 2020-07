Ronaldo mit neuer Lockenmähne: Kein Glück für Juventus?

Der Portugiese Cristiano Ronaldo ist derzeit bei dem italienischen Team Juventus Turin unter Vertrag und ist hier ein wichtiger Stürmer der erfolgreichen Mannschaft. Der Spieler ist nicht nur als aussergewöhnlich guter Spieler bekannt – er wurde wiederholt zum Weltfussballer des Jahres gewählt – sondern besticht auch durch seine abenteuerlichen Frisuren.

Damit macht der Portugiese nicht nur modische Statements auf dem Rasen, sondern soll angeblich daran glauben, dass die verschiedenen Schnitte im Glück im Spiel bringen sollen. Frisuren, mit denen er besonders erfolgreich war, bleiben also länger. Erst kürzlich zeigte er sich bei einem Spiel gegen AC Mailand mit neuer Lockenpracht – geholfen hat das leider nicht!

Spektakuläre Spielübernahme von Mailand

Juventus Turin hatte sich am 07.Juli bereits auf einen Sieg eingestellt, hatte die gegnerische Mannschaft AC Mailand doch bis zur 62. Minute kein einziges Tor geschossen. Ronaldo zeigte sich am Spielfeld mit seiner neuen Lockenpracht, die dem Spiel tatsächlich Glück zu bringen schien – wenn man daran glauben möchte! Dann geschah jedoch das Unvorhersehbare: Der AC Mailand konnte innerhalb von sechs Minuten aus dem 0:2-Rückstand eine 3:2-Führung machen und damit ein bereits verloren geglaubtes Spiel völlig umdrehen. In der 80. Minute folgte dann noch der vierte Treffer und besiegelte den Endstand von 4:2 für AC Mailand. Für Fans der Mannschaft gibt es jedoch immer noch einen Trost: Trotz des verlorenen Spiels ist Juventus Turin Tabellenführer und damit immer noch gut im Rennen. Somit könnte die Mannschaft die Serie A zum neunten Mal in Folge gewinnen. Ob Ronaldo dafür jedoch eine andere Frisur benötigt?

Haarpracht, Glücksbringer und Co. – Aberglaube am Spielfeld

Cristiano Ronaldos Vorliebe für besondere Frisuren ist den meisten Zuschauern mehr als bekannt. Der Portugiese trug bereits Zöpfe oder rasierte sich Muster in die Haare, jetzt trägt er seine natürliche Lockenpracht einmal offen. Was andere davon halten ist Ronaldo egal, denn für ihn zählt nicht nur der Stil, sondern auch der Glücksfaktor. Er soll nämlich an die glückbringende Wirkung seiner Frisur glauben. Das ging sogar einige Male so weit, dass er in der Halbzeit seinen Style änderte, falls seine Mannschaft nicht erfolgreich genug war. Aberglaube ist im Fussball und bei anderen Spielen keine Seltenheit. Da man gewinnen möchte, hofft man auf eine Kraft von aussen, die den Sieg wahrscheinlicher macht. Oftmals sind darin z. B. Zahlen involviert. Bei Glücksspielen ist die Sieben eine besonders starke Zahl. Im Schweizer Online Casino 777 sieht man das sogar im Namen. Besonders oft kommt die Sieben jedoch in Slots vor, bei denen die Nummer einen grossen Gewinn ankündigen kann. Die Casino Spiele von NetBet zeigen es vor, denn hier gibt es fünfzehn verschiedene Slots, die sich der Glückszahl widmen, z. B. Golden Seven. Der Glaube an Glückszahlen zeigt sich ebenso bei den Trikots der Spieler. So glauben viele daran, dass das Tragen einer Nummer, die ein besonders guter Spieler vor ihnen hatte, ebenfalls Glück bringen kann. Der ehemalige Spieler Gerd Müller wurde mit der 13 als Rückennummer zum Torschützenkönig, Jahre später tat es ihm Thomas Müller – ebenfalls mit der 13 – nach. Glück oder Zufall?

Ronaldo konnte die Niederlage am Dienstag mit seiner neuen Lockenmähne leider nicht verhindern. Ob er beim nächsten Spiel wohl mit einer anderen Frisur das Spielfeld betritt oder ob er den Locken noch eine zweite Chance gibt, bleibt abzuwarten!

psc 15 Juli, 2020 13:48