Die Rückkehr von Federico Chiesa bei Juve steht unmittelbar bevor

Nachdem sich Federico Chiesa zu Beginn dieses Jahres einen Kreuzbandriss zugezogen hat, steht er nun unmittelbar vor der Rückkehr in den Spielbetrieb.

Nach langer Reha verfügt der Flügelstürmer noch über Trainingsrückstand. Diesen holt er aber immer mehr auf und laut «Tuttosport» könnte er sogar schon im anstehenden Ligaspiel gegen Lecce am Wochenende erstmals wieder im Kader stehen. Chiesa hat vor den Augen von Cheftrainer Massimiliano Allegri und Sportkoordinator Federico Cherubini sehr gute Trainings bei der Nachwuchsmannschaft hingelegt und scheint wieder bereit für Kurzeinsätze. Auch in der Champions League gegen Paris St. Germain könnte er in der kommenden Woche zu einem Kurzauftritt kommen.

Chiesa ist angesichts der Krise, in der die Turiner stecken, ein grosser Hoffnungsträger. Seine Dynamik soll dem Offensivspiel der alten Dame neue Impulse geben.

psc 27 Oktober, 2022 12:17