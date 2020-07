Schulterprobleme: De Ligt droht Operation

Juventus Turin muss im Kampf um die Meisterschaft möglicherweise auf Matthijs de Ligt verzichten. Den Niederländer plagen seit geraumer Zeit Schulterschmerzen, die operativ behoben werden könnten.

Matthijs de Ligt quält sich offenbar seit Wochen durch den Spielbetrieb. Im Auswärtsspiel gegen US Sassuolo (3:3) klagte der Niederländer erneut über Schmerzen in der Schulter. Dem “Corriere di Torino” zufolge trägt de Ligt die Probleme schon seit Längerem mit sich herum.

Abhilfe könnte eine Operation schaffen, wie das Blatt berichtet. Vermutlich würde der 21-Jährige im Falle eines Eingriffs Juventus Turin in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Probleme sind seitdem er sich Ende vergangenen Jahres die Schulter ausgekugelt hatte offenbar nicht besser geworden.

De Ligt stabilisierte sich nach seinem holprigen Start in Turin und kommt inzwischen auf 35 Spiele in allen Wettbewerben. Das Champions-League-Achtelfinale gegen Olympique Lyon sowie das anschliessende Mini-Turnier in Lissabon dürfte der Verteidiger ebenfalls verpassen.

aoe 18 Juli, 2020 16:53