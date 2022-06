Sensations-Transfer? Juve spekuliert auf Neymar

Juventus schielt auf einen Transfer von PSG-Superstar Neymar.

Italienischen Medienberichten zufolge hoffen die Turiner, den 30-jährigen Brasilianer in diesem Sommer von Paris St. Germain loseisen zu können. Dort könnte dieser nach der Vertragsverlängerung von Kylian Mbappé und angesichts der vielen weiteren Topspieler in der Offensive als entbehrlich angesehen werden, zumal er über ein sehr hohes Salär verfügt. Bei diesem müsste Neymar bei einem Wechsel zu Juve allerdings einige Abstriche in Kauf nehmen.

Juve wird seine Mannschaft in diesem Sommer in jedem Fall verändern und verstärken. Paul Pogba und Angel di Maria sollen unter Vertrag genommen werde. Vielleicht auch noch Neymar.

psc 22 Juni, 2022 15:22