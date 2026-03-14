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Nach Verlängerung

So viel verdient Luciano Spalletti bei Juventus Turin

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 14 März, 2026 10:50
So viel verdient Luciano Spalletti bei Juventus Turin

Juventus Turin und Luciano Spalletti sollen kurz davorstehen, die Vertragskonstellation zu verlängern. Nun ist rausgekommen, was der Trainer im Anschluss auf dem Lohnzettel stehen haben wird.

Luciano Spalletti lässt sich die bevorstehende Vertragsverlängerung bei Juventus Turin offenbar ganz gut entlohnen. Nach Angaben des Journalisten Nicolò Schira erhält Spalletti künftig ein Jahresgehalt von sechs Millionen Euro netto.

Spalletti hatte die Alte Dame im Oktober vergangenen Jahres übernommen und wurde zunächst mit einem Vertrag bis Ende Saison ausgestattet. Dieser soll den Planungen zufolge bis 2028 ausgeweitet werden.

So ganz rund läuft es für Juve unter Spalletti noch nicht. Die Bianconeri sind schon aus der Champions League ausgeschieden, gegen Galatasaray wurde in den Playoffs verloren.

Darüber hinaus sind die Leistungen in der Serie A nicht immer überzeugend. Juve steht dort nach 28 Spielen mit 50 Punkten nur auf Platz 6 und würde damit nach aktuellem Stand die erneute Qualifikation für die Champions League verpassen.

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