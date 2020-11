Sportdirektor Paratici: “Kann versichern, dass Ronaldos Zukunft bei Juve ist”

Um die Zukunft von Starspieler Cristiano Ronaldo wurde in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder spekuliert. Dass der Portugiese jedoch weiterhin bei Juventus Turin bleiben wird, stellt Sportdirektor Fabio Paratici klar.

Bei Juventus Turin ist der Vertrag von Cristiano Ronaldo noch bis 2022 datiert. Und der 35-Jährige soll, entgegen der Gerüchte um einen möglichen Abgang zum Saisonende, beim italienischen Rekordmeister bleiben.

“Ich kann versichern, dass die Zukunft von Cristiano bei Juventus ist”, erklärte Juve-Sportdirektor Fabio Paratici im Gespräch mit “DAZN”. “Natürlich gibt es immer wieder Gerüchte um interessierte Teams, doch dem schenken wir keinerlei Beachtung.”

Ronaldo wurde zuletzt mit Paris Saint-Germain und einer Rückkehr zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Doch dies scheint nichts mehr als heisse Luft zu sein. Bei der Alten Dame präsentiert sich der Stürmer in der laufenden Saison in bestechender Form. In bislang sechs Pflichtspielen erzielte er acht Tore.

adk 22 November, 2020 17:31