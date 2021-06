Transferziele: Juve will in diesem Sommer 4 – 5 neue Spieler

Bei Juventus wird es in diesem Sommer zwar nicht zu einem riesigen Kaderumbruch kommen, einige Veränderungen stehen aber an.

Neben einigen Abgängen stehen auch Neuzugänge auf dem Programm. Trainer Massimiliano Allegri ist bereits in die Planungen involviert. Laut “Gazzetta dello Sport” sollen vier bis fünf neue Spieler verpflichtet werden. Im Fokus steht ein weiterer Topstürmer, den Allegri an die Seite von Paulo Dybala und auch Cristiano Ronaldo stellen will, falls der Portugiese bleibt. Zudem sollen zwei spielstarke zentrale Mittelfeldspieler den Weg nach Turin finden. In diesem Bereich haben die Klubverantwortlichen die grössten Mängel am derzeitigen Kader ausgemacht. Insbesondere Manuel Locatelli von Ligakonkurrent Sassuolo steht im Fokus und soll unbedingt kommen.

psc 10 Juni, 2021 17:23