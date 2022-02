Traumstart: Denis Zakaria trifft beim Debüt für Juve

Welch ein Einstand von Denis Zakaria bei Juventus: In seinem ersten Spiel für den neuen Klub trifft der Schweizer Nationalspieler auf Anhieb.

Erst vor Wochenfrist wurde sein Wechsel von Gladbach nach Turin abgewickelt und jetzt darf Zakaria gleich in mehrfacher Hinsicht jubeln. Trainer Massimiliano Allegri schenkt dem 25-jährigen Mittelfeldspieler sofort das Vertrauen und nominiert diesen in die Startelf. Zakaria zahlt das Vertrauen direkt zurück: In der 61. Minute wird er von Alvaro Morata perfekt eingesetzt und läuft alleine auf Hellas-Goalie Lorenzo Montipo zu. Beim Abschluss beweist er Coolness und Klasse und trifft ins linke Eck.

Erstes Spiel im Juve-Trikot und erstes Tor für Zakaria. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es indes: In der 83. Minute muss er angeschlagen ausgewechselt werden.

Juve gewinnt das Spiel letztlich 2:0. Juves neuer Torjäger Dusan Vlahovic trifft ebenfalls in seinem ersten Einsatz für den neuen Klub und bringt die Turiner bereits in der 13. Minute auf die Siegerstrasse.

Hier der Zakaria-Treffer im Video:

psc 6 Februar, 2022 22:19