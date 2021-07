Im Urlaub: Cristiano Ronaldo hat über seine Zukunft entschieden

Cristiano Ronaldo weilt derzeit mit seiner Familie im Sommerurlaub. In entspannter Atmosphäre hat er auch über seine Zukunft entschieden.

Der 36-jährige Portugiese wird definitiv bei Juventus bleiben. Dies hat der Superstar den Klubverantwortlichen der Turinern laut “Gazzetta dello Sport” nun mitgeteilt. Ronaldo will sein letztes Vertragsjahr bei der alten Dame erfüllen und denkt angeblich sogar über eine Vertragsverlängerung nach. Entsprechende Gespräche zwischen seinem Berater Jorge Mendes und Juve-Präsident Andrea Agnelli sollen bald stattfinden.

Ronaldo wird am 25. Juli wieder ins Mannschaftstraining bei Juve einsteigen. Massimiliano Allegri kehrt als Trainer zurück. CR7 will auch dafür sorgen, dass die Turiner in der kommenden Saison wieder den Meistertitel sichern und Inter Mailand entthronen. Nach wie vor gilt auch der Gewinn des Champions League-Titels als grosses Ziel. In diesem Wettbewerb konnte Juve seit der Ankunft von Ronaldo im Sommer 2018 bisher nicht reüssieren.

psc 16 Juli, 2021 12:15