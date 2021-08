Weston McKennie könnte Juve noch verlassen – Angebote liegen vor

Nach der Verpflichtung von Manuel Locatelli mehren sich Gerüchte, wonach Weston McKennie Juventus noch in diesem Monat verlassen könnte Angebote für den Amerikaner liegen bereits vor.

Dem 22-Jährigen droht in Turin in der neuen Saison ein regelmässiger Bankplatz. Das ist sicherlich nicht in seinem Sinne. Deshalb erwägt McKennie laut Transferexperte Gianluca di Marzio trotz Vertrag bis 2025 einen Abgang. Es sollen bereits mehrere Offerten aus dem Ausland vorliegen. Von wem genau ist bislang nicht bekannt. Die Bianconeri stehen einem Verkauf grundsätzlich offen gegenüber.

Erst im Sommer griff eine Kaufpflicht, wodurch Juve McKennie für insgesamt 20,5 Mio. Euro von Schalke 04 definitiv übernahm.

psc 19 August, 2021 19:06